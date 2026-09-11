Лукашенко заявил, что не допустит обвальной приватизации в Белоруссии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит в стране шоковой терапии или обвальной приватизации.

"Я не против частной собственности. Только я аккуратен с приватизацией", - сказал Лукашенко журналистам, его цитирует госагентство БелТА.

"Дело здесь не в том, частное или не частное. Политика эта будет продолжаться. Мы не будем вести шоковую терапию какую-то, обвальную приватизацию. Ее не было и не будет. И народ к этому уже привык", - добавил белорусский президент.

"У нас приватизация почти запрещена. Потому что она принимается на уровне президента", - подчеркнул он.