Советник лидера Ирана поздравил хуситов с военными успехами в Йемене

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер поздравил представителей движения "Ансар Аллах" (хуситы) с тем, что им удалось взять под контроль западное побережье Йемена, выходящее на Баб-эль-Мандебский пролив.

"Поздравляю с блестящей победой, "Ансар Аллах", - говорится в сообщении советника в соцсети X.

Он отметил, что теперь, когда хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, Иран и его союзники "загнали США и их партнеров в тупик". "Эта великая победа вновь доказала: безопасность нельзя купить", - добавил Мохбер.

Ранее в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что поддерживаемые Ираном хуситы в ходе операции против правительственных сил Йемена взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.