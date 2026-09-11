Поиск

Советник лидера Ирана поздравил хуситов с военными успехами в Йемене

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер поздравил представителей движения "Ансар Аллах" (хуситы) с тем, что им удалось взять под контроль западное побережье Йемена, выходящее на Баб-эль-Мандебский пролив.

"Поздравляю с блестящей победой, "Ансар Аллах", - говорится в сообщении советника в соцсети X.

Он отметил, что теперь, когда хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив, Иран и его союзники "загнали США и их партнеров в тупик". "Эта великая победа вновь доказала: безопасность нельзя купить", - добавил Мохбер.

Ранее в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что поддерживаемые Ираном хуситы в ходе операции против правительственных сил Йемена взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.

Иран Йемен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Температура воды у берегов Испании достигла рекордных значений этим летом

В ЕК называли приоритетом помощи Украине выплату 45 млрд евро, а не активы РФ

Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

 Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября

АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету

 АдГ решила добиваться привлечения Мерца к уголовной ответственности за клевету

Путин провел переговоры с Моди на "полях" саммита БРИКС

ЕК согласовала выделение 6,1 млрд евро на закупку вооружения для Украины

Хуситы получили контроль над всем йеменским побережьем Красного моря

В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае

 В Сербии зафиксирован исторический минимум понижения уровня воды в Дунае

МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с

 МЭА повысило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году до 5,7 млн б/с
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 117 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11677 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3700 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов