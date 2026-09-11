Ушаков сообщил об обсуждении Путиным и Моди украинской тематики

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Украинская тематика обсуждалась на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Конечно обсуждалась", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент России в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. "На полях" саммита он провел переговоры с Моди.