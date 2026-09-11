Ушаков назвал чепухой требование Токио к ООН по поводу карты с российскими Курилами

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал требование Японии изменить новую карту мира ООН, назвав это чепухой.

Ранее газета The Guardian сообщала, что японские власти выразили протест в связи с тем, что на новой карте мира, принятой ООН, Курильские острова изображены как часть России. В Токио потребовали исправить изображение.

"Чепуха какая-то, просто чепуха", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов.