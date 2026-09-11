Президент ЮАР не сможет посетить саммит "Россия-Африка" в октябре в Москве

Рамафоза рассчитывает на скорейшее назначение посла ЮАР в России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоза заявил, что не сможет приехать на саммит "Россия-Африка" в Москву в октябре, но направит очень представительную делегацию на это мероприятие.

"Я благодарен за приглашение посетить саммит Россия-Африка, который пройдет в октябре в Москве. У нас будут проходить муниципальные выборы через несколько дней после саммита. В это время предвыборная кампания будет в разгаре. Поэтому, к сожалению, у меня не будет возможности воспользоваться вашим приглашением", - сказал Рамафоза в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Но делегация ЮАР будет очень представительной, и мы всегда рады сверять часы по различным вопросам международной тематики", - отметил он.

Рамафоза также выразил надежду, что скоро будет назначен посол ЮАР в России. "Назначение посла ЮАР в Москве также крайне важный момент. Мы надеемся, что посол будет вскоре назначен", - сказал он.