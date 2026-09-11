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Спецпосланник президента США прибудет с визитом в Минск

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Специальный посланник президента США по Белоруссии Джон Коул в понедельник прибудет в Минск, сообщают польские СМИ со ссылкой на источники в его окружении.

"Коул добивается освобождения еще одной группы заключенных. Он говорит, что помог освободить 700-800 человек и надеется увеличить это число до тысячи", - говорится в сообщении.

19 марта после проведенных в Минске переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с Коулом стало известно о помиловании очередной группы в 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности, отбывавших наказание в белорусских пенитенциарных учреждениях.

После этого Коул сообщил о снятии американских санкций с "Белинвестбанка", Банка развития и Минфина Белоруссии, а также исключения из всех инициированных США санкционных списков "Белорусской калийной компании" и "Беларуськалия".

Позже спецпосланник Трампа заявил, что взаимодействие Вашингтона и Минска в этом направлении продолжится.

В свою очередь Лукашенко заявлял о готовности следовать имеющимся договоренностям с США по "политзаключенным", хотя он настаивает, что в республике нет такой категории.

США Белоруссия
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