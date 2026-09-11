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В Палате представителей США на следующей неделе могут проголосовать по проекту о санкциях против РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США по графику на следующей неделе должна провести голосование по законопроекту, предусматривающему возможность дополнительных санкций в отношении РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

"Человек, знакомый с темой, заявил, что законопроект о санкциях против РФ, принятый большинством голосов Сенатом в августе, поставят на голосование на следующей неделе", - информирует агентство.

Его собеседник отметил, что для принятия законопроекта потребуется простое большинство голосов.

Ранее по отношению к этому законопроекту, имеющему поддержку как республиканцев, так и демократов, а также Белого дома, высказывалась критика из-за опасений, что в случае его принятия президент США Дональд Трамп получит расширенные полномочия по введению пошлин, а цены на нефть могут вырасти. В Торговой палате США призывали убрать из проекта полномочия, связанные с пошлинами, вместо них сосредоточиться на целенаправленных санкциях, борьбе с обходом действующих ограничений, дипломатии с покупателями российских энергоресурсов.

Этим летом, как сообщалось, законопроект одобрили в Сенате США. Среди прочего, он предусматривает введение вторичных санкций против стран, активно торгующих с РФ.

США
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