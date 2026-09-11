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По обвинению в госизмене задержан экс-министр обороны Грузии Барамидзе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывшего вице-премьера, экс-министра обороны Георгия Барамидзе по обвинению в государственной измене и саботаже, сообщил на брифинге заместитель генерального прокурора Амиран Гулуашвили.

По его словам, задержание основано на сделанном месяц назад публичном заявлении Барамидзе, что якобы в ходе конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах грузинские военнослужащие не брали в плен военнослужащих противника и расстреливали их на месте.

"После поданной жалобы в прокуратуру ветеранами конфликта в Абхазии было начато расследование, и фактов, приведенных Барамидзе, выявлено не было", - сказал замгенпрокурора.

Он отметил, что прокуратура в ближайшее 48 часов предъявит официальное обвинение Барамидзе и передаст дело в суд.

Грузия Абхазия
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