В США считают, что важнейшая система нефтепроводов Саудовской Аравии подверглась ударам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Представители властей США считают, что крайне важная сеть нефтепроводов в Саудовской Аравии подверглась атакам, в результате чего на объекте вспыхнули пожары, сообщает в пятницу телеканал CNN.

"По словам американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, в четверг была атакована ключевая система нефтепроводов в Саудовской Аравии" - информирует телеканал.

Согласно спутниковым снимкам, пожары повредили насосные станции, расположенные поблизости. Источники не уточняют, были ли повреждены секции нефтепровода.

Пока неясно, кто несет ответственность за нападение, и сколько времени потребуется на устранение повреждений, отметили собеседники CNN. Один из чиновников утверждает, что нефтепровод подвергся атаке дронов, запущенных с территории Ирака.

При этом источники не привели конкретное название атакованного нефтепровода.

Правительство Саудовской Аравии и государственная нефтяная компания Saudi Aramco не прокомментировали ситуацию. Госдепартамент и Белый дом также не отреагировали на обращения, а Центральное командование ВС США отказалось комментировать инцидент.

Ранее в пятницу агентство "Анадолу" сообщило о задымлении и возможном возгорании в районах Саудовской Аравии, где проложен стратегический нефтепровод "Восток-Запад". Эти данные были получены со спутниковых снимков, а также с помощью системы НАСА FIRMS, которая фиксирует места возгораний на Земле. При этом причины пожара в сообщении не назывались.