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СМИ узнали, что наступлением хуситов у побережья Красного моря руководил КСИР

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) играл ведущую роль в наступательных действиях хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в ОАЭ издание The National со ссылкой на источники.

"Правительство Йемена, иранские и региональные источники заявили, что наступление хуситов вдоль побережья Йемена, омываемого Красным морем, шло под непосредственным руководством КСИР, который пытался открыть новый фронт в войне Ирана и США", - информирует газета.

Неназванный региональный дипломат утверждал, что после недель обсуждения военной стратегии несколько высокопоставленных командиров КСИР прибыли в Йемен с целью курировать атаки против Саудовской Аравии.

Иранский источник уточнял, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал хуситам больше финансирование, оружия и советников.

В свою очередь источники в правительстве Йемена заверили, что КСИР отдал приказ о проведении военной кампании хуситов на побережье.

В пятницу стали поступать сообщения о том, что силы хуситов взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

КСИР Йемен Иран
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