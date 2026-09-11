Пезешкиан считает, что Иран не капитулирует под давлением США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что запугивание со стороны США не заставит Иран сдаться, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Поскольку США не могут заставить иранский народ сдаться путём запугивания, они пытаются добиться капитуляции, лишая людей средств к существованию и важнейших ресурсов; однако иранский народ не уступит", - приводит телеканал слова иранского президента.

"Пусть сражаются с военными. Какое им дело до хлеба, средств к существованию народа и инфраструктуры? Если в них есть хоть капля гуманности, почему они лишают людей еды и воды?" - добавил он.

В августе США начали операцию "Экономический изгой", цель которой - усилить финансовую изоляцию Ирана и заставить его уступить в конфликте, начавшемся 28 февраля.

В среду президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт между Вашингтоном и Тегераном завершится после запланированных на ноябрь американских промежуточных выборов. Однако позднее неназванный высокопоставленный представитель Исламской Республики Иран в беседе с Bloomberg заявлял, что у Ирана нет иного выбора, кроме как продолжать боевые действия. Причина тому - возможное усугубление экономической ситуации из-за действий Вашингтона.