В Эр-Рияде заявили, что нефтепровод "Восток-Запад" был атакован с территории Ирака

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило об атаке беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака, на идущий через территорию королевства нефтепровод "Восток-Запад", сообщает телеканал "Аль-Джазира".

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Саудовская Аравия приняла решение воздержаться от ответных действий на данном этапе. Такое решение принято для того, чтобы дать возможность иракским властям принять меры по предотвращению атак, совершаемых с территории Ирака.

Ранее госагентство Саудовской Аравии со ссылкой на представителя министерства энергетики сообщило, что работа нефтепровода "Восток-Запад" остановлена. "Сообщается, что нефтепровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Нефтепровод был закрыт в качестве меры предосторожности", - говорилось в сообщении.

Нефтепровод "Восток-Запад" имеет мощность 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янбу на Красном море. В июле, после объявления блокады Баб-Эль-Мандебского пролива йеменскими хуситами, снизилась отгрузка нефти и из порта Янбу.