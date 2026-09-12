Ирак осудил атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии и начал расследование

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Ирака осудило атаки на саудовский нефтепровод "Восток-Запад", которые, по данным Эр-Рияда, совершили с иракской территории, сообщает в субботу Iraqi News Agency.

Премьер Ирака Али аз-Зейди приказал провести срочное расследование обстоятельств нападений, установить, кто несет за них ответственность.

В свою очередь представитель канцелярии иракского премьера Сабах аль-Нуман отметил, что "правительство Ирака осуждает нападения, направленные против братского Королевства Саудовская Аравия, и подтверждает своё неприятие любой агрессии, которая угрожает безопасности и стабильности королевства или подрывает глубокие братские отношения между двумя странами". Он отметил, что в Багдаде приветствуют то, как Эр-Рияд отреагировал на случившееся.

Ранее госагентство Саудовской Аравии со ссылкой на представителя министерства энергетики сообщило, что работа нефтепровода "Восток-Запад" остановлена. "Сообщается, что нефтепровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Нефтепровод был закрыт в качестве меры предосторожности", - говорилось в сообщении.

В заявлении саудовского МИД отмечалось, что Саудовская Аравия приняла решение воздержаться от ответных действий на данном этапе. Такое решение принято для того, чтобы дать возможность иракским властям принять меры по предотвращению атак, совершаемых с территории Ирака.