Дипломат США считает, что ситуация на Южном Кавказе развивается в правильном направлении

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на Южном Кавказе развивается в правильном направлении, Вашингтон продолжит содействовать установлению прочного мира в регионе, заявила агентству Report временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

"Соединенные Штаты Америки намерены продолжать содействовать установлению прочного мира в регионе", - сказала она.

По ее словам, Вашингтон отмечает значительный прогресс в мирном процессе в регионе, достигнутый после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

"Мы действительно рады прогрессу, достигнутому за это время. Поэтому оцениваем ситуацию на Южном Кавказе как однозначно развивающуюся в правильном направлении", - сказала Карлон.

Она подчеркнула, что США привержены содействию установлению прочного мира в регионе, в том числе посредством проектов, направленных на обеспечение процветания.

Карлон подчеркнула, что США ожидают продолжения взаимных визитов представителей Азербайджана и Армении в рамках содействия установлению прочного мира на Южном Кавказе.

По ее словам, подобные обмены визитами - часть процесса по содействию установлению долгосрочного мира в регионе.

Говоря о двусторонних отношений между Вашингтоном и Баку, она отметила, что США продолжают развивать сотрудничество с Азербайджаном по направлениям, обозначенным в Хартии о стратегическом партнерстве (подписана в феврале 2026 года - ИФ).

По словам дипломата, среди ключевых направлений - развитие связности, включая Маршрут Трампа по международному миру и процветанию (TRIPP), экономические инвестиции и связность с акцентом на искусственный интеллект и центры обработки данных, а также оборонное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности.

Карлон добавила, что на международной выставке оборонной промышленности ADEX в Баку (пройдет с 30 сентября по 2 октября 2026 года - ИФ) примут участие и американские компании, в том числе, которые ранее в ней не участвовали.

"В этом году мы привезем на ADEX компании из США, которые ранее никогда не участвовали в выставке. Мы рады возможности продемонстрировать американские достижения в области военных технологий и оборонной промышленности", - сказала она.