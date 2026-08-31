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Алиев и Пашинян в Бишкеке обсудили шаги по реализации проекта "Маршрут Трампа"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Бишкеке обсудили дальнейшие шаги по нормализации отношений Баку и Еревана, а также реализацию проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), сообщается на сайте азербайджанского лидера.

"Лидеры отметили историческую значимость вашингтонского мирного саммита, прошедшего 8 августа 2025 года, совместной декларации, подписанной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и засвидетельствованной президентом США Дональдом Трампом, а также парафирования согласованного текста "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - отмечается в сообщении.

Экспорт нефтепродуктов Азербайджана в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также установление торговых связей между двумя странами были названы в качестве важных практических проявлений дивидендов мира.

Лидеры также приветствовали контакты между бизнес-сообществами и провели обмен мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического, торгового и энергетического сотрудничества.

"Стороны отметили важную роль соответствующих государственных комиссий по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнули значимость продолжения их работы в соответствии с соглашениями, достигнутыми между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.

Алиев и Пашинян также обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания (TRIPP), одного из значимых результатов саммита в Вашингтоне, и подчеркнули важность проектов по развитию транспортного сообщения вдоль маршрута TRIPP.

Президент Азербайджана и премьер Армении позитивно оценили контакты, направленные на формирование доверия, с участием парламентариев и представителей гражданского общества, отметив их вклад в укрепление взаимного доверия и поддержание более широкой повестки мира.

"Алиев и Пашинян согласились посредством прямых двусторонних контактов предпринимать дальнейшие шаги в целях укрепления устойчивого мира, продвижения нормализации двусторонних межгосударственных отношений и развития транспортных связей", - подчеркивается в информации.

Армения Азербайджан Ильхам Алиев Никол Пашинян
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