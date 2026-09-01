Азербайджан и Армения обсуждают наращивание торговли и создание наземных транспортных коммуникаций

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Баку совместно с Ереваном работает над увеличением объемов взаимной торговли и созданием новых наземных транспортных коммуникаций, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы совместно с Арменией работаем над увеличением объемов взаимной торговли, расширением ее номенклатуры и созданием новых наземных транспортных коммуникаций", - сказал Алиев во вторник, выступая в Бишкеке на встрече высокого уровня в формате "ШОС+".

По его словам, Азербайджан сегодня уже поставляет нефтепродукты в Армению, а также обеспечил транзит товаров из других стран в Армению.

Алиев отметил, что такое экономическое сотрудничество стало возможным благодаря парафированию Азербайджаном и Арменией текста мирного договора в августе 2025 года.

Президент также раскритиковал ООН, которая не сыграла никакой роли в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

"Азербайджан сам полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность", - отметил он.

Алиев считает, что необходима выработка механизмов, которые позволят выполнить резолюции Совета Безопасности ООН в сжатые сроки. "Если это будет сделано, то это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликтов", - подчеркнул глава государства.