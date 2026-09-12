Экс-министр обороны Грузии Барамидзе отправлен судом в предварительное заключение

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в субботу отправил в предварительное заключение бывшего министра обороны Грузии, одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгия Барамидзе, сообщает пресс-центр суда.

Накануне Генеральная прокуратура Грузии предъявила Барамидзе обвинение в государственной измене и саботаже. Основанием для обвинения стало сделанное им на одном из оппозиционных телеканалов заявление, что якобы грузинские военные во время конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах не брали в плен военнослужащих противника и расстреливали их на месте.

В связи с этим заявлением экс-министра обороны прокуратура начало расследование, по итогам которого подтверждения слов Барамидзе выявлено не было.

Прокуратура в своем обвинении заявляет, что Барамидзе публично распространяя ложные сведения нанес серьезный урон имиджу Грузии.

На процессе Барамидзе заявил, что его слова были неправильно истолкованы.

Согласно законодательству Грузии, предъявленное Барамидзе обвинение предполагает в качестве меры наказания до четырех лет лишения свободы.