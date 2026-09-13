В Швеции состоятся парламентские выборы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Швеции в воскресенье пройдут выборы в парламент страны.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени (с 09:00 до 21:00 мск). Предварительные результаты ожидаются около 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Согласно опросу аналитического агентства Demoskop за период с 25 августа по 1 сентября, оппозиционным партиям - Социал-демократической рабочей партии, Левой партии, Партии центра и Партии зеленых - выражали поддержку 50,6% избирателей. За правящую коалицию - Умеренную коалиционную партию, Либеральную партию, партию Христианских демократов - были готовы проголосовать 47,3% опрошенных. Правящую коалицию также поддерживает правая националистическая партия Шведских демократов.

В ходе предвыборной гонки некоторые шведские политики периодически затрагивали тематику, так или иначе связанную с Россией.

Так, кандидат в премьеры от оппозиции, председатель Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон выразила обеспокоенность на фоне сообщений СМИ о том, что сотрудник партии Шведских демократов Полина Малаберг, дочь советского офицера, переехавшая в Швецию в 2006 году и получившая гражданство в 2012 году, якобы продвигала пророссийские идеи. Согласно СМИ, в ее соцсетях было сообщение в поддержку присоединения в 2014 году Крыма к России. Позднее она назвала политику Стокгольма в отношении РФ "темными страницами в истории Европы", отмечают СМИ. Согласно их данным, женщине также вменяется участие в деятельности русскоязычного театрального кружка в пригороде Стокгольма, который якобы финансируется с участием РФ. С 2024 года Малаберг состоит в романтических отношениях с Густавом Геллербрантом - видным деятелем "Шведских демократов", главой отдела координации этой партии в правительстве. СМИ выразили обеспокоенность в связи с тем, что женщина могла иметь доступ к материалам, относящимся к безопасности Швеции.

Премьер страны с 2022 года, глава Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон должен уволить сотрудницу, если подозрения окажутся правдой. Окессон заверил, что партия была не в курсе этой ситуации, и пообещал разобраться в ситуации. Он согласился, что Малаберг не сможет продолжить работу в партии, если подтвердятся ее связи с Москвой.

Ранее Кристерссон обещал в случае победы на выборах дать "Шведским демократам" места в кабинете министров.