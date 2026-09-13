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Наследный принц Абу-Даби обсудил двустороннее сотрудничество с Путиным

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахайян обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Индии двусторонние отношения и международную обстановку, сообщает в ночь на воскресенье госагентство ОАЭ WAM.

"На встрече речь шла о том, как продолжить укрепление двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным агентства, "собеседники обменялись мнениями по ряду региональных и международных тем. Они подчеркнули важность продолжения координации по темам, которые поднимались на саммите БРИКС. Такая координация позволит превратить прозвучавшие рекомендации во взаимовыгодные практические инициативы".

Владимир Путин Абу-Даби РФ ОАЭ
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