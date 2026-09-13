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Лондон и Дублин отказались комментировать призыв Трампа объединить Ирландию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Лондоне и Дублине не стали комментировать призывы президента США Дональда Трампа объединить Ирландию и Северную Ирландию, сообщает Sky News.

Реагировать на эти высказывания не стали ни премьер Великобритании Энди Бернем, ни его министр иностранных дел Эд Милибэнд.

Зато лидер британской оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок назвала Северную Ирландию частью Великобритании и призвала правительство "защищать единство нашей страны".

Глава правой британской партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж тоже заявил, что не согласен с позицией Трампа.

"Северная Ирландия - часть Великобритании. Жители Северной Ирландии не нуждаются ни в референдуме, ни в объединении. Я не согласен с президентом Трампом", - написал он в соцсетях.

При этом премьер Ирландии Михол Мартин, который в субботу провел встречу с президентом США, не стал высказываться по вопросу объединения.

В субботу Трамп, говоря об Ирландии и Северной Ирландии, заявил, что "очень хотел бы увидеть объединенную страну".

"Я думаю, что такой вариант всем бы подошел. Думаю, что это станет реальностью, возможно даже - прямо сейчас", - добавил президент США.

Трамп на этих выходных находится с визитом в Ирландии. Одна из целей поездки - посещение турнира по гольфу.

Дональда Трамп США Северная Ирландия Великобритания
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