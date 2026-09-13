Военные США за два месяца блокады Ирана перехватили 100 торговых судов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 100 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"За последние 60 дней, прошедших с момента возобновления США блокады Ирана, силы Центрального командования перенаправили 100 коммерческих судов. Ни одно судно не прошло через зону блокады без разрешения американских военных. Военнослужащие США полностью сосредоточены на выполнении этой задачи", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы Центрального командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.