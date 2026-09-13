Иран предупредил о быстром и решительном ответе на любую агрессию США и Израиля

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Любой акт агрессии против Ирана со стороны США и Израиля встретит единый, быстрый и решительный отпор как со стороны регулярной армии страны, так и со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), заявил командующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами, передает агентство Fars.

"Единство этих двух сил служит железным щитом, защищающим страну от вражеских замыслов и заговоров", - отметил он на встрече с главнокомандующим КСИР генерал-майором Ахмадом Вахиди.

Он подчеркнул, что враждебные силы недооценили военный потенциал Ирана, но впоследствии осознали свою ошибку.

По словам генерала, иранская армия и КСИР являются двумя главными антиамериканскими силами, нанесшими сокрушительные удары по противнику в ходе недавних конфликтов. Он также добавил, что истинная военная мощь Ирана демонстрируется на поле боя.