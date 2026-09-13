Орбитальная группировка Starlink превысила 11 тыс. интернет-спутник

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Количественный состав американской орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink превысил 11,1 тыс. действующих спутников, следует из данных компании-разработчика SpaceX.

На сегодняшний день с учетом выведенной на орбиту в минувшее воскресенье очередной группы аппаратов число действующих спутников составило 11 133 аппарата.

Всего с мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 12,9 тыс. интернет-спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты.

Только с начала текущего года компания SpaceX вывела на орбиту около 2 тыс. спутников Starlink с помощью 80 ракет Falcon 9.

В перспективе SpaceX планирует довести орбитальную группировку до 12 тыс. действующих аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечивать жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

В настоящее время сеть Starlink покрывает более 160 стран и территорий мира, обеспечивая высокоскоростным интернетом свыше 10 млн активных клиентов.