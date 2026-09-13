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В МИД Белоруссии заявили о начале 25 сентября переговоров по Хартии многообразия и многополярности

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке начнутся 25 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью газете The Economic Times.

"Начало переговоров по Хартии запланировано на 25 сентября 2026 года в Нью-Йорке. Беларусь совместно с другими участниками рассчитывает завершить работу над документом к концу 2027 года", - сказал он.

"Хартия открыта для всех евразийских государств, включая страны-члены Европейского союза. Мы приветствуем их участие, даже если их первоначальное отношение к этой инициативе остается скептическим", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Рыженков отметил, что Хартия "укрепит экономическое сотрудничество, гуманитарные связи и цивилизационный диалог на всем евразийском пространстве. Она не направлена против какой-либо третьей стороны и не будет конкурировать с существующими региональными объединениями".

"Напротив, она задумывается как всеобъемлющая стратегическая платформа - фундамент, который наполнит деятельность ШОС, ЕАЭС, СНГ, АСЕАН и других структур новым смыслом и общими целями. Значение Евразии огромно: здесь проживает около 70% населения мира, сосредоточена значительная часть глобальных природных ресурсов и ключевых транзитных артерий. Как следствие, влияние Хартии выйдет далеко за пределы самого континента", - добавил министр.

Нью-Йорк ООН Белоруссия Максим Рыженков
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