Высшая степень готовности сил ПВО Польши отменена

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Польше силы ПВО, авиация страны и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность, сообщило в воскресенье Оперативное командование польских вооруженных сил.

"Действия военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ударами беспилотных летательных аппаратов по целям на западе Украины прекращены. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатной работе", - говорится в сообщении.

"Сообщаем, что нарушений польского воздушного пространства не зафиксировано", - добавили там.

Ранее Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что на фоне воздушной тревоги на Украине польские силы ПВО и радиолокационная разведка приведены в высшую степень готовности, также в воздух поднята авиация НАТО.