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Песков назвал обострение ситуации в Йемене одним из последствий ударов США и Израиля по Ирану

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Обострение ситуации в Йемене стало одним из последствий ударов США и Израиля по Ирану, а ее дальнейшая дестабилизация грозит трудно просчитываемыми последствиями для мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В миреПесков сообщил, что контактов с Саудовской Аравией на высшем уровне в связи с обстановкой в регионе пока не планируетсяЧитать подробнее

"Собственно, когда начали наносить удары по Ирану, президент Путин неоднократно говорил, что подобные действия неспровоцированные могут привести к дестабилизации всего региона. Последствия этого мы сейчас наблюдаем", - сказал он журналистам в Дели. По его словам, "дальше последуют пока трудно просчитываемые последствия для мировой экономики".

"Будет очень серьезно для всех, причем серьезно со знаком минус", - подчеркнул Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, не планирует ли Москва пересмотреть позицию о том, какое правительство в Йемене она считает легитимным на фоне последних успехов хуситов.

"Давайте посмотрим, как будет развиваться обстановка, пока она самым серьезным образом дестабилизирована. Она чревата эскалацией существенной", - отреагировал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что "главное сейчас - это стабилизировать ситуацию".

Йемен Дмитрий Песков
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