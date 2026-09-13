Песков сообщил, что контактов с Саудовской Аравией на высшем уровне в связи с обстановкой в регионе пока не планируется

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Контактов с Саудовской Аравией на высшем уровне в связи с обстановкой в регионе пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет. Но по линии дипломатических ведомств, конечно, контакты ведутся постоянно", - сказал он журналистам в Нью-Дели, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

В минувшую пятницу стали поступать сообщения о том, что силы хуситов взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, в частности, прибрежный город Дубаб, небольшой населенный пункт Мурад, а также остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.