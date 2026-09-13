Гутерриш высказался за реформы ООН с учетом современных реалий

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ООН следует реформировать, чтобы она отражала не прошлые, а нынешние геополитические реалии, заявил в воскресенье генсек организации Антониу Гутерриш.

"Сегодняшние экономические, демографические и геополитические реалии отличаются от ситуации 1945 года. И наши структуры должны отражать это", - приводят индийские СМИ обращение Гутерриша к саммиту БРИКС в Индии.

Он отметил, что "страны, которые представлены на этом саммите, это иллюстрация того, насколько меняются реалии в мире. Мы все быстрее движемся к многополярному миру".