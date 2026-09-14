Австрия отказала вице-президенту Ирана во въезде в страну на конференцию МАГАТЭ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Австрия отказала во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и вице-президенту ИРИ Мохаммаду Эслами, намеревавшемуся принять участие в открывающейся в понедельник в Вене генеральной конференции МАГАТЭ, после давления со стороны американской администрации, пишет Bloomberg.

"Отказ в предоставлении Эслами запрошенного ООН исключения из санкционных ограничений, которое позволило бы ему въехать в Австрию, последовал после призывов из США", - поясняет агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Эслами должен был выступать на конференции МАГАТЭ в Вене в понедельник.

Ранее о планах Эслами участвовать в конференции МАГАТЭ сообщали иранские СМИ.