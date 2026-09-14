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Таджикистан и CGWIC обсудили создание центра данных дистанционного зондирования Земли

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Служба связи при правительстве Таджикистана и китайская Great Wall Industry Corporation (CGWIC) обсудили перспективы сотрудничества в сфере космических технологий, включая создание в Душанбе Национального центра данных дистанционного зондирования Земли.

Начальник Службы связи при правительстве Таджикистана Исфандиер Саидулло провел встречу с заместителем руководителя CGWIC Чжао Чунчао и другими представителями руководства компании.

Как сообщили в пресс-центре Службы связи, в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы развития сотрудничества в сфере дистанционного зондирования Земли, использования спутниковых данных, а также создания Национального центра данных дистанционного зондирования Земли в Душанбе.

Отмечалось, что реализация такого проекта может способствовать мониторингу ледников и водных ресурсов, предупреждению природных чрезвычайных ситуаций, а также укреплению научно-технологического потенциала Таджикистана.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия в области космических технологий.

Таджикистан CGWIC
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