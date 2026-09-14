Делегация Таджикистана приняла участие во встрече глав НЦБ Интерпола стран СНГ в Минске

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Делегация Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола министерства внутренних дел (МВД) Таджикистана приняла участие во встрече руководителей НЦБ Интерпола стран-участниц СНГ, состоявшейся в Минске (Белоруссия), сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана.

Таджикскую делегацию возглавил начальник НЦБ Интерпола МВД Таджикистана подполковник милиции Тоджиддин Нуриддинзода.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления международного сотрудничества, повышения эффективности деятельности НЦБ Интерпола и расширения обмена оперативной информацией между правоохранительными органами стран СНГ.

Особое внимание стороны уделили совместному противодействию киберпреступности, международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и другим видам транснациональной преступности.

"Проведение подобных встреч способствует укреплению взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ, расширению обмена оперативной информацией и определению новых направлений совместной работы по противодействию транснациональной преступности", - отметили в пресс-центре МВД Таджикистана.