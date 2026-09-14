Поиск

Начался государственный визит президента Казахстана в Южную Корею

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Республику Корея, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В аэропорту Сеула его встретил заместитель премьер-министра - министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун, говорится в сообщении.

В Сеул Токаев прибыл минувшей ночью сразу из Нью-Дели, где принимал участие в саммите БРИКС.

Ожидается, что 15 сентября в Сеуле состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахстанско-корейского расширенного стратегического партнерства. Кроме того, запланированы встречи президента с руководителями ведущих корейских компаний, сообщала ранее пресс-служба Токаева.

16 сентября глава государства примет участие в работе первого саммита "Центральная Азия - Республика Корея".

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

 Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Саудовская Аравия внесла поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

 Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

На парламентских выборах в Швеции побеждает оппозиция

Что произошло за день: воскресенье, 13 сентября

Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

 Трамп считает важным опередить Китай в разработке ИИ

Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

 Трамп сказал, что США просили Украину не бить в РФ по связанным с дизтопливом объектам

Аракчи заявил, что Иран продолжит блокировать Ормуз и после заключения соглашения с Оманом

Число жертв загоревшегося на Филиппинах парома выросло до 76

 Число жертв загоревшегося на Филиппинах парома выросло до 76
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11726 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3707 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов