Начался государственный визит президента Казахстана в Южную Корею

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Республику Корея, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В аэропорту Сеула его встретил заместитель премьер-министра - министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун, говорится в сообщении.

В Сеул Токаев прибыл минувшей ночью сразу из Нью-Дели, где принимал участие в саммите БРИКС.

Ожидается, что 15 сентября в Сеуле состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахстанско-корейского расширенного стратегического партнерства. Кроме того, запланированы встречи президента с руководителями ведущих корейских компаний, сообщала ранее пресс-служба Токаева.

16 сентября глава государства примет участие в работе первого саммита "Центральная Азия - Республика Корея".