Число предпринимателей в Согдийской области Таджикистана за четыре года выросло на 19%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Количество предпринимателей в Согдийской области Таджикистана за последние четыре года увеличилось на 19% и по состоянию на 1 июля достигло 135,8 тыс. человек, сообщила пресс-служба председателя региона.

Согласно данным налогового управления области, в регионе насчитывается: 23 тыс. 805 индивидуальных предпринимателей, работающих на основе патента; 11 тыс. 795 субъектов, работающих на основании свидетельства; 21 тыс. 921 предприниматель, осуществляющий деятельность на основании свидетельства на особых условиях.

Кроме того, в области зарегистрированы 9 тыс. 989 юридических лиц, 50 иностранных юридических лиц и 68 тыс. 297 дехканских хозяйств.

Отмечается, что за последние четыре года число предпринимателей выросло на 22 тыс. 22 человека (или на 19%).

Доля частного сектора в производстве промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также в строительстве, транспорте, торговле и сфере услуг превышает 90%.

При этом в 2023-2025 годах в экономику Согдийской области было привлечено около $4 млрд иностранных и внутренних инвестиций. Только в первом полугодии текущего года объем привлеченных инвестиций составил $713 млн, или 136,7% от показателя за аналогичный период 2025 года.

Значительный вклад предприниматели и инвесторы внесли в реализацию мероприятий, приуроченных к 35-летию государственной независимости Таджикистана. В области вместо запланированных 12 тыс. объектов построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 15 тыс. 225 объектов, что составляет 126,9% от плана.

Только в 2026 году частный сектор инвестировал более $162 млн в строительство объектов к 35-й годовщине независимости республики.

Средства предпринимателей и инвесторов направлялись, в частности, на создание новых промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства, включая теплицы, птицефабрики и животноводческие комплексы, освоение новых земель, создание интенсивных садов и виноградников, строительство мостов и дорог, медицинских учреждений, школ и детских садов, многоэтажных зданий, торговых и сервисных центров.