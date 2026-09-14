Узбекистан заинтересован в поставках из РФ 500 тыс. т пшеницы через порты Каспия

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Узбекистан заинтересован в поставках в текущем году из России 500 тыс. тонн пшеницы через Каспийское море, сообщила Торгово-промышленная палата Узбекистана по итогам встречи в Москве председателя ТПП Даврона Вахабова и генерального директора российского агрохолдинга "Степь" (входит в АФК "Система") Андрея Недужко.

"На встрече обсуждены возможности поставки в Узбекистан 500 тысяч тонн пшеницы через Каспийское море в связи с высоким урожаем зерна в России в текущем году, рассмотрены вопросы организации логистических маршрутов через порты Астрахани и Махачкалы", - отмечается в сообщении.

Стороны также оценили возможности реализации совместных проектов в агропромышленной сфере Узбекистана, в частности локализации производства молочной и кондитерской продукции.

"Было предложено ежегодно импортировать в Узбекистан 7 тысяч голов племенного крупного рогатого скота голштинской породы и закреплять их за семьями в махаллях (общинах - ИФ) страны. Отмечается, что коровы данной породы отличаются высокой продуктивностью, в отдельных случаях давая более 40 литров молока в сутки. Реализация данного проекта призвана способствовать развитию семейного предпринимательства, созданию источника стабильного дохода для населения, а также запуску механизма, способствующего выводу семей из бедности", - сообщает ТПП.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество по данным направлениям и разработать конкретные механизмы реализации совместных проектов.

Агрохолдинг "Степь" занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.