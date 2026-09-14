Французская Orano планирует добывать в Монголии "миллионы фунтов" урана в год

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Урановое месторождение Зоовч-Овоо в Монголии, на котором страна будет вести добычу совместно с французской Orano, имеет все шансы стать вторым крупнейшим урановым рудником по объемам добычи на планете, считает CEO Orano Николя Маэс.

"Я готов поспорить, что следующим крупнейшим урановым рудником на планете, который будет производить миллионы фунтов урана в год, станет именно проект Orano в Монголии. Предприятие начнет промышленную добычу к концу этого десятилетия и войдет в число крупнейших профильных объектов в мире", - приводят монгольские СМИ слова Маэса, выступившего на Всемирном ядерном симпозиуме - 2026 в Лондоне.

По данным открытых источников, в настоящее время крупнейшим урановым рудником в мире считается Сигар-Лейк в Канаде. Годовой объем добычи урана на участке составляет почти 7 тыс. тонн, что эквивалентно 14% всей мировой добычи.

Маэс отметил, что к концу октября текущего года планируется освоить уже 25% от общего объема запланированных капитальных затрат на проект (по последним данным - $1,6 млрд - ИФ). Добыча урана будет осуществляться методом подземного скважинного выщелачивания, признанным наиболее современным и экологически безопасным в мировой практике.

"На фоне общемирового тренда на двукратное и трехкратное увеличение мощностей атомной энергетики обеспечение стабильных поставок сырья становится критически важным вопросом глобальной повестки. Эксперты отрасли подчеркивают, что несмотря на активное развитие малых модульных реакторов, в обозримой перспективе основной объем спроса на топливо продолжат формировать традиционные крупные АЭС. В этой связи урановый сектор Монголии имеет все перспективы стать ключевым связующим узлом и надежным гарантом энергетического перехода на мировом рынке", - отмечают СМИ.

Как сообщалось, в конце 2024 года правительство Монголии и Orano Mining (подразделение Orano) заключили соглашение о разработке проекта добычи урана на месторождении Зоовч-Овоо. Подготовительная фаза проекта рассчитана до 2027 года, сама же добыча должна начаться с 2028 года. В начале июня текущего года, как сообщалось, на объекте начались строительно-монтажные работы. Запасы руды на Зоовч-Овоо оцениваются не менее чем в 200 млн тонн, что обеспечит до 2-4% мировых поставок.

До Зоовч-Овоо в XX веке уран в Монголии добывался российскими компаниями на месторождении Дорнод. Добыча прекратилась в 1995 году.

В случае реализации монголо-французского проекта Зоовч-Овоо может также стать крупнейшим горнодобывающим объектом в Монголии. Сейчас таковым является золотомедное месторождение Ою-Толгой, расположенное в пустыне Гоби в 80 км к северу от границы с Китаем.

Orano (ранее Areva) - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива.