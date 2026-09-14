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Глава Службы госбезопасности Грузии подал в отставку

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Службы государственной безопасности Грузии Гека Геладзе написал в соцсетях, что подал заявление об уходе с должности.

"В результате консультаций с политической командой я продолжу работу в другом ведомстве, где буду и дальше с полной ответственностью служить интересам нашей страны и общества", - сообщил Геладзе.

Геладзе в 2025-2026 годах занимал должности министра внутренних дел, а затем руководителя Службы госбезопасности Грузии.

Грузия
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