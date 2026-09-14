Поиск

Хуситы заявили об ударе дронами и ракетами по авиабазе в Саудовской Аравии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло масштабный удар по авиабазе Саудовской Аравии на юго-западе королевства, заявил военный представитель этого движения генерал Яхья Сари.

"Была проведена масштабная операция с использованием десятков баллистических ракет и БПЛА против авиабазы имене короля Халида в Хамис-Мушайте. Целью стали авиационные ангары, радары, взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов", - приводит "Аль-Джазира" слова Сари.

Он заверил, что атака привела к серьезному ущербу для базы, и отметил, что хуситы атаковали ее в ответ на более чем 300 авиаударов ВВС Саудовской Аравии по Йемену за последние пять дней. Сари добавил, что хуситы продолжат борьбу с просаудовскими силами, пока противник не снимет блокаду с районов Йемена, подконтрольных хуситам.

Тем временем, йеменский военный источник заявил изданию The National, что хуситы перегруппировывают свои силы в недавно занятых ими западных прибрежных районах Йемена после серьезных потерь, последовавших от ударов с воздуха. "Хуситы пытаются минимизировать свое видимое присутствие, чтобы избегать налетов с воздуха, потому что речь об открытой пустынной местности на берегу", - пояснил источник.

Ранее вооруженные силы Йемена призвали мирных жителей избегать трасс между Таизом и Мохой, а также между Мохой и Дхубабом из-за боевых действий в этих районах.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу территории, а также острова Перим и Зукар.

Йемен Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК рассматривает возможность групповых высылок нелегальных мигрантов

Постпреды стран ЕС пока не договорились о продлении санкций против России

Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

 Европа борется с отставанием по запасам газа к зиме, цена на споте достигла $1015/тыс. куб. м

В Польше призвали НАТО усилить военное давление вблизи Калининградской области

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Трамп заверил, что с Киевом обсуждают лицензии лишь на менее продвинутую версию ракет Patriot

Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

 Результаты оппозиции и правящей коалиции на выборах в Швеции могут стать самыми близкими в истории

"Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

 "Практическая магия 2" возглавила североамериканский прокат с $30 млн в дебютный уикенд

Саудовская Аравия внесла поправки в предложения Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации

 Агентство национальной безопасности США приступает к масштабной реорганизации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11736 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3708 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов