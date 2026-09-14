Хуситы заявили об ударе дронами и ракетами по авиабазе в Саудовской Аравии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло масштабный удар по авиабазе Саудовской Аравии на юго-западе королевства, заявил военный представитель этого движения генерал Яхья Сари.

"Была проведена масштабная операция с использованием десятков баллистических ракет и БПЛА против авиабазы имене короля Халида в Хамис-Мушайте. Целью стали авиационные ангары, радары, взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов", - приводит "Аль-Джазира" слова Сари.

Он заверил, что атака привела к серьезному ущербу для базы, и отметил, что хуситы атаковали ее в ответ на более чем 300 авиаударов ВВС Саудовской Аравии по Йемену за последние пять дней. Сари добавил, что хуситы продолжат борьбу с просаудовскими силами, пока противник не снимет блокаду с районов Йемена, подконтрольных хуситам.

Тем временем, йеменский военный источник заявил изданию The National, что хуситы перегруппировывают свои силы в недавно занятых ими западных прибрежных районах Йемена после серьезных потерь, последовавших от ударов с воздуха. "Хуситы пытаются минимизировать свое видимое присутствие, чтобы избегать налетов с воздуха, потому что речь об открытой пустынной местности на берегу", - пояснил источник.

Ранее вооруженные силы Йемена призвали мирных жителей избегать трасс между Таизом и Мохой, а также между Мохой и Дхубабом из-за боевых действий в этих районах.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с 2022 года в нем наблюдалось относительное затишье. С начала июля 2026 года бои между правительственными войсками и хуситами активизировались в разных районах страны. На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию, в результате которой взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу территории, а также острова Перим и Зукар.