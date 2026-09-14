Премьер Канады рассчитывает на значительное углубление сотрудничества с ЕС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Канада намерена углублять сотрудничество с ЕС на самых разных уровнях, но о перспективах присоединения к союзу речи не идет, сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

"Мы не стремимся стать членом Европейского союза. Но мы стремимся и начнем переговоры о беспрецедентном альянсе с Европейским союзом. Мы разделяем одни и те же ценности, у нас одни и те же приоритеты, и наши сильные стороны в значительной мере дополняют друг друга", - приводит в понедельник слова Карни канадский телерадиоканал СВС.

СВС отмечает, что комментарии Карни прозвучали после того, как в субботу издание The Wall Street Journal сообщило, что канадский премьер поручил своей администрации определить наиболее амбициозные возможности для сотрудничества с ЕС, но при этом не связанные с полноправным членством.