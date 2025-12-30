Поиск

Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

Алишер Усманов
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Германии прекратили расследование в отношении бизнесмена Алишера Усманова о нарушении им законодательства страны.

"Прокуратура Мюнхена 30 декабря заявила о прекращении расследования в отношении Алишера Усманова по подозрению в двух нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, связанных с действующими с 2022 г. санкционными ограничениями ЕС в его отношении", - сообщили в адвокатском бюро Wannemacher & Partner Rechtsanwalte, представляющем интересы россиянина.

Власти ФРГ подозревали Усманова в том, что в период с апреля по сентябрь 2022 г. он якобы осуществил через зарубежные компании оплату услуг по охране объектов недвижимости в Роттах-Эгерне (Бавария). Помимо этого, утверждалось, что "в нарушение санкционного регулирования он якобы не задекларировал имущественные ценности на территории ФРГ в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA)".

Данные эпизоды, пояснили в бюро, в 2024 году были объединены в рамках одного дела, имевшего статус предварительного расследования.

Бизнесмен и его адвокаты отрицали связь с указанными компаниями и имущественными ценностями.

"Расследование было прекращено прокуратурой по согласованию с компетентным судом и с согласия самого Усманова, который также принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении Усманова сохраняется презумпция невиновности", - говорится в сообщении.

Адвокаты напомнили, что ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова - по подозрению в отмывании денежных средств. Дело было также закрыто без предъявления каких-либо обвинений в ноябре 2024 года.

"С момента инициирования громких расследований в отношении Алишера Усманова мы настаивали на полной невиновности нашего доверителя. Ему не было предъявлено никаких обвинений, и так же, как и предыдущее, закрытое в 2024 г., данное расследование не вышло за рамки предварительного. Вместе с тем оно затянулось более чем на три года и, очевидно, привело бы к еще большим бессмысленным тратам времени и ресурсов сторон. Поэтому в целях процессуальной экономии, а также в целях экономии личного времени и здоровья наш доверитель согласился на его прекращение в порядке практики, предусмотренной законами ФРГ. Мы рассчитываем, что доброе имя и репутация господина Усманова будут целиком и полностью восстановлены", - резюмировали в Wannemacher & Partner Rechtsanwalte.

Германия Алишер Усманов
Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

 Власти ФРГ прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

