Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о взаимопонимании

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Джон Суинни, лидер Партии Уэльса Рин ап Йорверт и заместитель председателя ирландской партии "Шинн Фейн" Мишель О'Нил в Кардиффе подписали меморандум о взаимопонимании, в котором обозначили поддержку права каждой нации на самоопределение, а также о сотрудничестве в экономике и других сферах.

Об этом сообщает Sky News. Стороны договорились сотрудничать "в практических областях, представляющих общий интерес, включая возобновляемые источники энергии, создание более сильной и справедливой экономики, укрепление отношений с Европой, а также поддержку права каждого народа самостоятельно определять будущее".

Телеканал напоминает, что ШНП и Партия Уэльса выступают на независимость Шотландии и Уэльса от Соединенного Королевства, а "Шинн Фейн" добивается объединения Северной Ирландии (в составе Великобритании) с Республикой Ирландия.

Суинни потребовал провести очередной референдум о независимости Шотландии в ближайшие пять лет (прежде такой референдум провели в Шотландии в 2014 году, и тогда 55% населения Шотландии высказались за что, чтобы регион оставался в составе Великобритании). О'Нил призвала власти Великобритании и Ирландии назначить дату референдума о границе к 2030 году. Рин ап Йорверт заявил, что вопрос о независимости Уэльса и сроках его решения находится "в руках народа Уэльса".

Политики призвали Великобританию "готовиться к конституционным изменениям в каждой юрисдикции, планировать их и содействовать им".