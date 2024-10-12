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Скончался бывший первый министр Шотландии Салмонд, выступавший за независимость

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд, активно добивавшийся независимости от Великобритании, умер в возрасте 69 лет, сообщает в субботу Sky News.

Салмонд скончался в Северной Македонии вскоре после выступления с речью. О причинах его смерти не сообщается.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Салмонд был "монументальной фигурой" как в шотландской, так и в британской политике.

Бывший британский премьер Риши Сунак назвал Салмонда "большой фигурой в нашей политике", отметив, что он был мастером дебатов и страстно относился к политике.

Нынешний первый министр Шотландии Джон Суинни со своей стороны заявил, что шокирован смертью предшественника. Он отметил достижения Салмонда, в частности, то, как он "привел Шотландскую национальную партию (ШНП) с периферии Шотландии в правительство, и почти сделал Шотландию независимой страной".

Салмонд дважды возглавлял ШНП - с 1990 по 2000 и с 2004 по 2014 годы. С 2007 по 2014 являлся первым министром Шотландии. Именно он вел активную кампанию за независимость Шотландии, которая привела к неудачному референдуму об отделении от Великобритании в 2014 году. В 2021 году организовал партию "Альба".

Шотландия Алекс Салмонд Великобритания
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