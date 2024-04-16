Первое заседание Всебелорусского народного собрания с новыми полномочиями пройдет 24-25 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии во вторник в Минске подвел итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания и принял решение о созыве первого заседания ВНС седьмого созыва, которое состоится 24-25 апреля. Прямую трансляцию заседания Центральной избирательной комиссии вел официальный сайт ЦИК Белоруссии.

С 1 по 10 апреля в регионах Белоруссии прошли выборы делегатов ВНС. Делегатами собрания избраны 750 человек: 290 - от местных Советов депутатов, 60 - от Минского городского Совета), 400 - от гражданского общества (по 80 человек от Белорусского объединения ветеранов, Белорусского союза молодежи, Белорусского союза женщин, общественного объединения "Белая Русь"). Предельная численность участников ВНС - 1200 человек.

В феврале 2022 года на референдуме в Белоруссии были приняты поправки в Конституцию. В частности, расширены полномочия Всебелорусского народного собрания, за которым закреплен статус высшего представительного органа народовластия Белоруссии. Делегатами ВНС являются как действующий, так и бывший президенты республики, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, гражданского общества.

ВНС наделено правом смещать с должности президента страны, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы Белоруссии для участия в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности, вносить президенту предложения о проведении референдума.