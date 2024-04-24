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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Лукашенко избран председателем Всебелорусского народного собрания

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран председателем седьмого созыва Всебелорусского народного собрания.

"Первый избран председателем ВНС. Председатель счетной комиссии только что объявила результаты", - сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в среду.

В феврале 2022 года на референдуме в Белоруссии были приняты поправки в Конституцию, в частности, расширяющие полномочия ВНС, за которым закреплен статус высшего представительного органа народовластия республики.

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Правом избрания делегатов ВНС обладают субъекты гражданского общества, которые имеют областные, Минскую городскую организационные структуры; являются республиканскими общественными объединениями, численность которых составляет не менее 100 тыс. человек; объединяют не менее половины зарегистрированных в стране профсоюзов.

В состав ВНС по закону входят также действующий и бывший президенты республики, представители законодательной и исполнительной власти.

При этом предусматривается запрет на выдвижение кандидатами в делегаты ВНС лиц, имеющих иностранное гражданство или документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.

ВНС наделено правом смещать с должности президента страны, избирать главу и членов ЦИК, Конституционного и Верховного судов, вводить на территории страны чрезвычайное или военное положение, рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы Белоруссии для участия в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности, вносить президенту предложения о проведении референдума.

Александр Лукашенко Белоруссия Всебелорусское народное собрание
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