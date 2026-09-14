В ЕС могут сократить штат и зарплаты чиновников в бюджете 2028-2034 годов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе идут споры о долгосрочном бюджете ЕС в финансовом плане на 2028-2034 годы, обсуждается возможность сократить зарплаты чиновников и численность персонала европейских институтов, пишет Politico.

Большинство стран ЕС поддерживает резкое сокращение расходов на персонал учреждений Евросоюза ради экономии средств в рамках следующего долгосрочного бюджета, говорится в документе, подготовленном ирландским председательством Совета ЕС, на который ссылается издание.

Правительства 27 стран ЕС ведут споры о размере общего союзного бюджета. Группа государств во главе с Германией настаивает на сокращении на сотни миллиардов евро суммы, предложенной Еврокомиссией - 2 трлн евро на 2028-2034 годы.

Другой лагерь, куда входят Италия и Польша, выступает за увеличение расходов на сельское хозяйство и поддержку менее развитых регионов.

Несмотря на эти разногласия, именно административные расходы институтов ЕС - зарплаты чиновников и затраты на содержание зданий - с наибольшей вероятностью попадут под сокращение. Ирландское председательство, возглавляющее бюджетные переговоры, допускает возможность сокращений, поскольку многие страны ставят под сомнение обоснованность предложенного увеличения численности персонала в то время, как они сами вынуждены сокращать штат госслужащих у себя дома, сообщает Politico.

Еврокомиссия предложила нанять дополнительно 2,5 тысячи чиновников в течение следующих семи лет, что вызвало недовольство трети государств союза. Согласно предложению ЕК, административные расходы в период с 2028 по 2034 год должны составить 118 млрд евро, что соответствует примерно 6% от общего объема бюджета.

По информации издания, Ирландия сталкивается с серьезным сопротивлением при попытках сократить другие статьи бюджета. В документе ирландского председательства указано, что большинство столиц выступают против урезания расходов на сельское хозяйство и региональных выплат, называя эти статьи "важнейшим приоритетом" для своих стран.

Ирландия дает понять, что общий бюджет может быть сокращен, поскольку страны возражают против увеличения национальных взносов и ставят под сомнение введение новых общеевропейских налогов для финансирования бюджета.

"Эти факторы указывают на необходимость пересмотреть наши амбиции в отношении увеличения расходов", - приводит Politico слова ирландских представителей.

В ходе запланированного на 16 сентября заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, Дублин намерен выяснить у 27 послов, какие именно статьи бюджета они хотели бы сократить, отмечает издание.