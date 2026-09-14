Поиск

Силы хуситов наступают на крупный йеменский город Таиз

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Силы хуситов ведут наступление на контролируемый правительственными войсками Йемена крупный город Таиз, сообщает телеканал "Аль-Джазира.

В миреХуситы взяли под контроль архипелаг Ханиш в Красном мореЧитать подробнее

По последним данным, бойцам движения хуситов "Ансар Аллах" удалось прорвать линию фронта на западе города, несмотря на переброску правительством дополнительного подкрепления и авиаудары Саудовской Аравии.

Телеканал отмечает, что у международно признанного правительства нет ни достаточной военной мощи, ни сухопутных сил, необходимых для того, чтобы дать отпор повстанцам. При этом указывается, что если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, наступление сил хуситов на контролируемую правительством территорию продолжится.

На минувшей неделе поддерживаемые Ираном силы хуситов захватили все побережье Йемена на Красном море, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.

Хроника 28 февраля – 14 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен хуситы Таиз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КСИР сообщил о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе

Минфин США внес ВТБ в иранские санкционные списки

Силы хуситов наступают на крупный йеменский город Таиз

Exxon повысила прогноз по продажам СПГ к 2030г до 50 млн тонн в год

Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

 Трамп потребует от других стран компенсаций за бездействие в Ормузском проливе

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

В Палате представителей Конгресса начнут обсуждать законопроект о санкциях против России

Постпреды ЕС договорились продлить некоторые санкции против России на одну неделю

Brent остается в плюсе и торгуется у $107,26 за баррель

ВС России нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3714 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11743 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 118 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов