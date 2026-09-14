Силы хуситов наступают на крупный йеменский город Таиз

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Силы хуситов ведут наступление на контролируемый правительственными войсками Йемена крупный город Таиз, сообщает телеканал "Аль-Джазира.

По последним данным, бойцам движения хуситов "Ансар Аллах" удалось прорвать линию фронта на западе города, несмотря на переброску правительством дополнительного подкрепления и авиаудары Саудовской Аравии.

Телеканал отмечает, что у международно признанного правительства нет ни достаточной военной мощи, ни сухопутных сил, необходимых для того, чтобы дать отпор повстанцам. При этом указывается, что если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, наступление сил хуситов на контролируемую правительством территорию продолжится.

На минувшей неделе поддерживаемые Ираном силы хуситов захватили все побережье Йемена на Красном море, а также стратегический остров Перим, расположенный в середине Баб-эль-Мандебского пролива, что позволяет им контролировать международное судоходство в регионе.

Конфликт между правительственными силами и хуситами в Йемене начался в 2014 году. С 2022 года в стране наблюдалось относительное затишье, однако с начала июля столкновения между сторонами активизировались в разных районах Йемена.