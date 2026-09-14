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КСИР сообщил о подрыве супертанкера на минах в Ормузском проливе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что супертанкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному КСИР южному маршруту в Ормузском проливе, передает агентство Fars.

В ВМС КСИР идентифицировали судно как Algaya и сообщили, что попытки локализовать возгорание не увенчались успехом. В настоящее время огнем охвачено все судно.

В корпусе подчеркнули, что неоднократно предупреждали суда об опасности использования данного маршрута, что Ормузский пролив остается под наблюдением и полным контролем Ирана.

Хроника 28 февраля – 14 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив супертанкер подрыв
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