Пезешкина заявил, что верховный лидер Ирана принимает ключевые решения

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не имеет проблем со здоровьем, именно он принимает финальные решения по ключевым вопросам, заявил в понедельник иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Так как США не могут определить, где находится наш лидер, то они распространяют слухи о его самочувствии. Однако лидер нашей революции в отличной форме, он принимает финальные решения", - приводит его слова агентств ИСНА.

Также Пезешкиан в очередной раз заверил, что Тегеран не планирует разрабатывать ядерное оружие. "Утверждения о том, что мы стремимся к ядерному оружию - это ложь, равно как и все остальные утверждения США", - отметил президент.

Он заверил, что Тегеран не стремится к войне с Саудовской Аравией. "Страны нашего региона могут обеспечить безопасность и экономическое развитие через сотрудничество", - считает Пезешкиан.