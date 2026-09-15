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В CENTCOM опровергли сообщение КСИР о подрыве танкера вОрмузском проливе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Утверждение Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) о том, что в Ормузском проливе на морской мине подорвался танкер под флагом Панамы является ложным, заявило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В прошлом месяце танкер El Gaia (под флагом Панамы) был поражен иранской ракетой и потерял ход. В минувшие выходные Иран вновь атаковал это судно с помощью беспилотника, когда оно находилось в водах у побережья Омана. В настоящее время танкер буксируется региональным партнером", - говорится в сообщении.

"Фальшивое утверждение КСИР - очередной пример лжи и попыток запугивания, к которым прибегает эта организация, препятствуя движению коммерческих судов в проливе", - подчеркнули в командовании.

Ранее КСИР сообщил, что танкер подорвался на мине и загорелся при попытке пройти по запрещенному им южному маршруту в Ормузском проливе.

США CENTCOM Ормузский пролив Иран КСИР
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