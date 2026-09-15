Иран не будет вести переговоры с США, пока не будут выполнены его условия

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подает противоречивые сигналы касаемо переговоров с Ираном, в то время как в самом Тегеране не намерены их вести до тех пор, пока не будут выполнены иранские условия, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи.

"Никаких переговоров, пока не будут выполнены условия Ирана. Точка!" - написал Резаи в соцсети X.

Он призвал не реагировать на "противоречивые сигналы" Трампа - от "никаких переговоров" до "мы готовы к разговору".

"Ставки вокруг нефти и проливов изменились. Попытки спасти ситуацию не остановят грядущее", - подчеркнул Резаи.

Ранее Трамп заявил, что определит, соглашаться ли на возобновление переговоров с Тегераном. Он добавил, что в целом не против идеи дипломатического решения проблемы.