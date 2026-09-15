Два ракетных эсминца ВМС США находятся на патрулировании в Красном море на фоне событий в Йемене

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - На фоне наступления сил хуситов в Йемене на боевом дежурстве в акватории Красного моря находятся два ракетных эсминца американских ВМС - USS Gonzalez и USS Oscar Austin, следует из данных информационной службы Военно-морского института США.

О районе дислокации боевых кораблей, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk и противоракетами SM-3, данные не приводятся.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что экипажи авианосца USS George Washington и ракетных эсминцев ВМС США, находящихся в Аравийском море, приведены в состояние повышенной готовности из-за возможной угрозы судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива со стороны сил йеменских хуситов.